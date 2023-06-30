Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт30 июня 2023 6:43

Воспитанник «Краснодара» Алекс Мацукатов присоединился на сборах к тульскому «Арсеналу»

Сторожук оперативно комплектует новый состав команды
Игорь КОПЫТОВ
Воспитанник «Краснодара» Алекс Мацукатов присоединился на сборах к тульскому «Арсеналу»

Воспитанник «Краснодара» Алекс Мацукатов присоединился на сборах к тульскому «Арсеналу»

Фото: соцсети

Алекс Мацукатов родился в 1999 году в селе Октябрьское. Воспитанник Академии ФК «Краснодар». Выступал за молодежную команду черно-зеленых, «Краснодар-3» и «Краснодар-2». 19 июля 2020 года дебютировал за основную команду «Краснодара» в домашнем матче с «Динамо». То есть 24-летний футболист неоднократно выступал под руководством нынешнего главного тренера «Арсенала» Александра Сторожука.

Мацукатов провел весну в аренде в «Акроне», и сейчас находится в статусе свободного агента. Всего за прошлый сезон он принял участие в 19 матчах во всех турнирах и забил один мяч.

ФутболИнтересное