В Тульской области еще двое выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выпускникам Тульской области объявили результаты ЕГЭ по обществознанию и биологии. Напомним, экзамены прошли 8 и 13 июня.

На ЕГЭ по обществознанию пришли 2653 человека, из них только один написал экзамен на 100 баллов.

ЕГЭ по биологии сдавали 1017 выпускников. 100-балльниками по этому предмету стали 2 школьника.

Таким образом, в Тульской области еще двое выпускников получили две 100-балльные оценки. Они сдали русский язык и биологию на высший балл.

До этого выпускница Ефремовского физико-математического лицея сдала на высшие баллы ЕГЭ по двум предметам — профильной математике и физике. Девушка получила по 100 баллов за каждый их них.