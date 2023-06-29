Во время пожара в жилом доме на улице Ленина в Алексине спасли 9 человек Фото: материалы пресс-служб

28 июня, примерно в 10:59, в многоквартирном жилом доме на улице Ленина в Алексине произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 14 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 5 минут. Также звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасено 9 человек, из них 3 детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара на лестничной клетке оплавился электрический щиток, стена закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.