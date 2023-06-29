Ржавая вода идет из кранов туляков после ремонта на Окско-Непрейковском водозаборе

Ржавая вода идет из кранов туляков после ремонта на Окско-Непрейковского водозаборе

После профилактических работ, которые проходили на Окско-Непрейковском водозаборе, из кранов жителей южной части Советского, Центрального и Привокзального округов Тулы пошла ржавая вода.

Так, 28 июня с 8:00 полностью отключили водоснабжение в квартале, ограниченном улицами: Пушкинская – Буденного – Некрасова – Новомосковское шоссе – д. Гостеевка – Городской переулок – Рязанская – Овражная – пр. Ленина (Зеленстрой) – Генерала Маргелова – Калужское шоссе – Сурикова – Макаренко – Седова – Серебровская – Болдина - Демонстрации – Пушкинская, а также в п. Косая Гора, п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Китаевка, д. Хопилово, д. Петрово, д. Верхнее и Нижнее Волохово, д. Гостеевка.

Воду стали подавать около 20.00 часов, как и было запланировано, однако она до сих пор идет ржавая. Естественно, при таком состоянии ни умываться, ни готовить еду невозможно.

- Если платишь по счётчику, то кто за это безобразие должен платить? - задают вопросы туляки.

Кроме того, вся сантехника покрывается жёлтым налётом. Для нее теперь требуется дополнительная очистка.