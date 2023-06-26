Когда лёгким нелегко!

Рассказывает главный врач Тульского онкодиспансера Дмитрий Истомин.

ПРОГНОЗ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКИХ

По данным Всемирной организации здравоохранения, основная причина рака легких — курение. Около 80% всех зарегистрированных случаев рака легких связано с этой вредной привычкой. Каждый год в нашей стране диагноз «рак легких» ставится при¬мерно 60 тысячам людей.

При периферическом поражении легкого прогноз довольно оптимистичный: в этом случае процесс развития опухоли протекает медленно и может растянуться на годы. Однако при этом типе рака больной очень долго не чувствует никаких изменений в состоянии здоровья, не испытывает боли и может даже не догадываться о болезни.

Если опухоль имеет центральное расположение, прогноз ухудшается. Болевой синдром развивается рано, и все признаки рака легких выражены более ярко. Поэтому всем жителям Тульской области в возрасте 40 лет и старше обязательно нужно пройти скрининг в рамках диспансеризации по месту жительства.

ПРИЧИНЫ РАКА ЛЕГКИХ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Как уже было сказано, основная причина развития рака легких — курение. Своевременный отказ от этой вредной привычки существенно снижает риск, однако не исключает его полностью. Другие факторы:

• производственные вредности, связанные с токсичными вещества¬ми;

• наличие хронических заболеваний легких, таких как туберкулез и ХОБЛ;

• наследственная предрасположенность.

СИМПТОМЫ

Чаще всего рак легких обнаруживается случайно, во время планово¬го медосмотра или обследования по другому поводу. Нередко развитие опухоли протекает бессимптомно.

Основные симптомы:

• одышка и трудности во время вдоха,

• потеря веса,

• постоянная усталость,

• хронический сухой кашель,

• немного повышенная темпера¬тура,

• боль в грудной клетке, которая усиливается на вдохе,

• осиплость: появляется и исчезает безо всяких видимых причин.

Как видно, ранние признаки рака легких не кажутся такими уж страшными, и большинство людей просто игнорируют их.

Признаки, которые заставляют людей обращаться к врачу:

• Постоянная боль в груди. Нередко больные жалуются на боль в плече и наружной стороне руки. Это значит, что поражены нервные волокна.

• Надсадный мучительный кашель с отделением мокроты. В мокроте не¬редко заметны кровь или гной.

• Хриплый или сиплый голос.

• Нарушения процесса глотания.

• Заметное увеличение лимфатических узлов над ключицами.

К сожалению, эти признаки говорят о распространенной стадии рака легких.

Главный врач Тульского онкодиспансера Дмитрий Истомин

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА

Если вы курите или бросили, но стаж курения более 30 лет, а ваш воз¬раст более 55 лет, то вам необходимо пройти скрининг рака легких. Он проводится в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, в том числе в Тульском областном клиническом онкологическом диспансере. О месте проведения исследования следует уточнить в медицинской организации, к которой вы прикреплены.

В рамках скрининга всем пациентам проводится низкодозовая КТ легких. Это обследование с минимальной лучевой нагрузкой и позволяет выявлять образования в легких на ранней стадии. На обычных рент¬генограммах и флюорограммах он практически не диагностируется. При наличии хронических заболеваний легких необходимо регулярное наблюдение у врача терапевта. В диа¬гностике рака легкого бронхоскопическое исследование занимает важное место, позволяет выявить опухоль, в том числе на ранних стадиях, и получить материал для гистологического исследования. Оценка гистологического материала позволяет выбрать правильный метод лечения.

ЛЕЧЕНИЕ

После установления диагноза в полном объеме применяются все существующие на сегодняшний день методы для лечения рака легких (как хирургического, лучевого лечения, так и все виды противоопухолевой лекарственной терапии).

В том числе проведение иммунной и таргетной терапии. Вопрос о тактике лечения решается на консилиуме.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Рак легких относится к биологически активным опухолям с коварным и непредсказуемым характером. До начала лечения пациент должен быть тщательно обследован чтобы исключить наличие второй опухоли или метастазов. После проведения лечения пациент остается на диспансерном учете пожизненно. Есть риск возникновения рецидива процесса.

ГДЕ ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Один раз в год посетите смотровой кабинет, где проводится осмотр на онкопатологию наружных локализаций: рака кожи, молочных желез, шейки матки, предстательной железы, периферических лимфоузлов, щитовидной железы, тела матки, слизистой оболочки полости рта, прямой кишки.

Начиная с 21 года, и далее каждые 3 года проводится диспансеризации населения, в ходе которой выполняется целый ряд исследований, в том числе и по онкологии. Диспансеризация и обследование в смотровых кабинетах проводится в поликлинике по месту жительства. Обращайтесь в регистратуру!

ВАЖНО!

В Тульской области в структуре заболеваемости рак легких занимает первое место среди мужчин (около 17% от всех онкологических заболеваний) и девятое место (3,8% от всех онкологических заболеваний) среди женщин после рака молочной железы, половых органов, кожи и органов пищеварения.