29 июня в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - Новомосковское ш., 38;

с 9:00 до 17:00 - ул. Пузакова, 1; ул. Октябрьская, 78, 80, 80-а, 82; ул. Демидовская, 179, 179-а; ул. Ложевая, 134, 134-а, 136, 138-а, 140; ул. Плеханова, 157, 159, 201-а; ул. Смидович, 2, 4, 4-а; ул. Мира, 50-а, 56, 56-а, 58; ул. Оружейная, 7а; ул. Гагарина, 2, 4, 4-а, 6; ул. Гагарина, 2, 4, 4-а, 6; ул. Мира, 50, 52, 52-а; ул. Оружейная, 1, 3, 3-а, 7-а, 7-б, 7-в, 9, 9-а, 11; ул. Смидович, 6, 6-а, 6-б, 8; ул. Болдина, 145-а, 145-б, 147-а, 147-б; 1-й пр-зд, 15, 16; 10-й пр-зд, 1-20; 11-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.); 12-йпр-зд, 2-9, 2-а; 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й пр-зд, 18-23, 36-39; пр-зд Гончарова, 10-а-22, 8-19; ул. Красина, 73, 77, 78, 80; ул. Речная, 2-9; Скуратово: п. Октябрьский, 193-236; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15; пер. Бархатный, 19, 21, 23;

с 10:00 до 15:00 - Парашютный пр-зд, 36;

с 11:00 до 17:00 - п. Южный: ул. Шахтёрская, 39-53 (нечётн.), 30, 32, 34, 37, 43-а, 43-б (частн. сектор), 43-51 (нечётн.) (МКД), 49, 49-а, 49-б; п. Угольный: ул. Подгорная, 3-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.), 1-а, 1-б, 2-а, 7-а; ул. Садовая, 4-18 (чётн.), 1, 3, 16-а; ул. Шоссейная, 8, 10; п. Угольный: ул. Шоссейная, 2, 2-а, 3, 4.