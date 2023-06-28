Железнодорожники напоминают школьникам правила безопасности во время летних каникулах

Благодаря проводимой профилактической работе с начала 2023 года в Тульской области несчастных случаев с несовершеннолетними на железнодорожных объектах не допущено

Школьникам напомнили основные правила поведения, о необходимости соблюдения мер безопасности на железнодорожном транспорте, рассказали о значении разметки на пассажирских платформах и знаков безопасности. Ребятам раздавали тематические брошюры и памятки, сувенирную продукцию с корпоративной символикой.

В период летних каникул Московская железная дорога обращает внимание родителей и педагогов на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге, поскольку они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. Убедительно просим не оставлять детей без присмотра на железнодорожной инфраструктуре.

Важно

Благодаря проводимой профилактической работе с начала 2023 года, как и за аналогичный период 2022 года, в Тульской области несчастных случаев с несовершеннолетними на железнодорожных объектах не допущено.