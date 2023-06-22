Российские аграрии могут приобрести трактора Ростсельмаш по специальным ценам!

В программе участвуют тракторы серии Ростсельмаш 2000. В зависимости от модификации трактора от Ростсельмаш предоставляются преференции в размере до 15%, в т.ч. скидка по ППРФ «1432».

«Это позитивная информация для наших клиентов, т.к. сельхозпредприятия ощущают высокую потребность в модернизации. Дофинансирование федеральной программы «1432» позволит пополнить парки современными мощными агромашинами», - говорит директор по маркетингу Ростсельмаш Андрей Рябов.

Вышеуказанные скидки суммируется с льготными условиями акции «Агросезон без платежей» от Росагролизинга, которая продолжает действовать до 30 июня, а также с условиями ППРФ 1528, ППРФ 811, ППРФ 1135 и с региональными программами субсидирования!

Благодаря этому покупка тракторов Ростсельмаш будет для аграриев страны еще выгодней. Соответствующее Ценовое соглашение уже подписано между Ростсельмаш и Росагролизинг.

Если и говорить о преимуществах техники, то только от первого лица Директор ООО «Верея» Клепиковского района Евгений Владимирович Щепелев: - Сельское хозяйство сегодня развивается по общепринятым законам бизнеса, где учитываются затраты на организацию производства и содержание человеческого ресурса. Если есть возможность взять мощную производительную технику, которая может заменить несколько единиц обычных тракторов, то предпочтение отдается именно ей. Именно такие агромашины работают в нашем хозяйстве. Уже два года на наших землях трудится трактор Ростсельмаш 2375 , который по техническим возможностям и производительности равен сразу нескольким обычным тракторам. С объемом пахотных площадей в 1500 га данный агрегат справился без особых усилий. Можно сказать, что Ростсельмаш 2375 сегодня – это самый надежный и проверенный трактор в мире. Эта машина - удачный пример качественной и производительной техники, сочетающей в себе все значимые параметры, которая способна работать практически на любых агрофонах – делится Евгений Владимирович.

Благодаря своим характеристикам тракторы этой серии предназначены для агрегатирования орудий с шириной захвата до 15 м, что позволяет с производительностью 19 га/ч обрабатывать до 12000 га площади за сезон. Такие результаты достигаются за счет современного устройства тракторов Ростсельмаш 2375. Наша широкозахватная сеялка в тендеме с этим трактором, как говорится, на многое способна. Да и поломок особых в прошлом сезоне у нас не было. А если что-то пойдет не по плану, всегда есть кому помочь. Специалисты ТЦ «Агрит» всегда на связи и готовы решить все возникающие у нас вопросы.