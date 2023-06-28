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Общество28 июня 2023 11:18

Депутаты гордумы приняли ряд важных решений

В среду, 28 июня, в ходе 50-го очередного заседания Тульской городской Думы депутаты внесли изменение в Положение «О муниципальном жилищном контроле»
Источник:kp.ru
Состоялось 50-е очередное заседание Тульской городской Думы

Состоялось 50-е очередное заседание Тульской городской Думы

Проектом решения предусматривается, что предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований к безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также требований к содержанию относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме вентиляционных и дымовых каналов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов

– В последние несколько лет в различных регионах России, в том числе и Тульской области, в многоквартирных домах были зафиксированы случаи взрыва бытового газа. Халатное отношение собственников жилых помещений к ремонту внутриквартирного газового оборудования, вентиляционных и дымовых каналов приводят к трагическим последствиям. Усиление контроля на муниципальном уровне должно повлиять на безопасность проживания граждан в многоквартирных домах на территории города, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

Депутаты поддержали данный проект решения единогласно.

Помещение «Народному фронту «За Россию»

В ходе заседания депутаты обсудили ряд проектов решений о передаче медицинским учреждениям, общественным организациям в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений. В частности, был рассмотрен вопрос о передаче Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» в безвозмездное пользование помещение в Советском районе города Тулы сроком на один год.

Организация реализует социально значимые проекты, в том числе проекты «Все для Победы!» и «Экологическая инспекция», работает с вынужденными переселенцами, рассматривает обращения граждан по различным вопросам. Помещение будет использоваться для офисных нужд.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов

Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов

– Сегодня особенно важно предоставлять поддержку общественным организациям и движениям, которые содействуют развитию России как сильного, свободного государства, занимаются волонтерской деятельностью, помогая нашим военнослужащим, участвующим в СВО, жителям новых регионов страны, тем, кто был вынужден покинуть свой дом, – считает заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов. – С деятельностью движения «Народный фронт» знакомы многие туляки. Депутаты и сотрудники аппарата Тульской городской Думы активно участвуют в проекте «Все для Победы71», поддерживая участников спецоперации. Уверен, конструктивное взаимодействие движения и органов местного самоуправления продолжится, что будет способствовать дальнейшему развитию областной столицы.

Депутаты единогласно поддержали данное решение.

Больше контроля

Также депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования город Тула».

Проект решения предполагает согласование главой администрации Тулы назначения и освобождения от должности не только руководителей, но и заместителей руководителей унитарных предприятий. К полномочиям городской администрации также будет отнесено согласование структуры и штатного расписания МУПов. К таким организациям, в частности, относятся МКП «Тулгорэлектротранс», МКП «Тулагорсвет», МУП «Ремжилхоз».

Депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальных унитарных предприятиях МО город Тула»

Депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальных унитарных предприятиях МО город Тула»

Цель изменений – усиление контроля за деятельностью аппарата управления муниципальных унитарных предприятий со стороны руководства города. Данные организации имеют большое значение для жизнеобеспечения областного центра. Бесперебойная и качественная работа этих предприятий – залог благополучия туляков.

Мемориальная доска Константину Рудневу

Был рассмотрен вопрос об увековечении памяти нашего земляка – известного государственного деятеля, конструктора, организатора работ в области вооружения, ракетно-космической техники и приборостроения, председателя Государственной комиссии по организации первого полета человека в космос Константина Руднева.

Соответствующее ходатайство поступило в комиссию по историческому наследию и городской топонимии от Тульского государственного университета. Мемориальную доску планируется установить на здании учебного корпуса № 2 ТулГУ по пр. Ленина, 84 (бывший главный корпус Тульского механического института). Как поясняют авторы проекта, именно этот вуз окончил Константин Николаевич.

Вклад Руднева в промышленность нашей страны очень значителен. Он немало сделал и для родного города: после окончания института работал на Тульском оружейном заводе, где прошел путь от инженера до начальника научно-исследовательского испытательного отдела, а затем конструкторского отдела. Ему было поручено создание автомата синхронной стрельбы авиационного пулемета через винт работающего пропеллера. За это изобретение получил свою первую награду – медаль «За трудовую доблесть». В 1939 году он стал главным инженером и заместителем начальника ЦКБ а уже через год – главным инженером Тульского оружейного завода.

Депутаты обсудили ряд проектов решений о передаче медицинским учреждениям, общественным организациям в безвозмездное пользование муниципальных помещений

Депутаты обсудили ряд проектов решений о передаче медицинским учреждениям, общественным организациям в безвозмездное пользование муниципальных помещений

Работа, связанная с космосом, началась для Константина Руднева в 1947 году, когда он возглавил Научно-исследовательский институт № 61 Министерства вооружения СССР. Затем руководил НИИ №88, где главным конструктором был Сергей Королев. Среди достижений известного туляка – разработка межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, запуск первого искусственного спутника Земли. Участвуя в космическом проекте СССР, Константин Николаевич координировал работу множества предприятий и научных институтов. Звание Героя Социалистического Труда ему было присвоено за подготовку первого полета человека в космос. Являлся депутатом Верховного Совета СССР 6-9 созывов. В числе наград – шесть орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Отечественной войны II степени, два ордена Трудового Красного Знамени.

Умер Руднев 13 августа 1980 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

– Константин Николаевич – человек уникальной судьбы, его биография связана с двумя великими событиями в истории нашей страны – Днем Победы и первым полетом человека в космос. В годы Великой Отечественной войны эвакуированный в Медногорск завод под его руководством не только не снижал темпов выпуска основной продукции, но и освоил производство нового изделия – пушек ШВАК, которые называли «оружием Победы». Его имя навсегда связало Тулу с покорением космоса: именно Руднев руководил подготовкой первого космического полета. Многие страницы биографии Константина Николаевича до сих пор остаются под грифом «Секретно», но то что о нем известно, дает нам право в полной мере гордиться выдающимся земляком. Установка мемориальной доски – это дань глубокого уважения и сохранение памяти о человеке-легенде для будущих поколений, – подчеркнула Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Депутаты поддержали инициативу единогласно.

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