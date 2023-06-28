Депутаты гордумы приняли ряд важных решений

Состоялось 50-е очередное заседание Тульской городской Думы

Проектом решения предусматривается, что предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований к безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также требований к содержанию относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме вентиляционных и дымовых каналов.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов

– В последние несколько лет в различных регионах России, в том числе и Тульской области, в многоквартирных домах были зафиксированы случаи взрыва бытового газа. Халатное отношение собственников жилых помещений к ремонту внутриквартирного газового оборудования, вентиляционных и дымовых каналов приводят к трагическим последствиям. Усиление контроля на муниципальном уровне должно повлиять на безопасность проживания граждан в многоквартирных домах на территории города, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

Депутаты поддержали данный проект решения единогласно.

Помещение «Народному фронту «За Россию»

В ходе заседания депутаты обсудили ряд проектов решений о передаче медицинским учреждениям, общественным организациям в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений. В частности, был рассмотрен вопрос о передаче Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» в безвозмездное пользование помещение в Советском районе города Тулы сроком на один год.

Организация реализует социально значимые проекты, в том числе проекты «Все для Победы!» и «Экологическая инспекция», работает с вынужденными переселенцами, рассматривает обращения граждан по различным вопросам. Помещение будет использоваться для офисных нужд.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов

– Сегодня особенно важно предоставлять поддержку общественным организациям и движениям, которые содействуют развитию России как сильного, свободного государства, занимаются волонтерской деятельностью, помогая нашим военнослужащим, участвующим в СВО, жителям новых регионов страны, тем, кто был вынужден покинуть свой дом, – считает заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов. – С деятельностью движения «Народный фронт» знакомы многие туляки. Депутаты и сотрудники аппарата Тульской городской Думы активно участвуют в проекте «Все для Победы71», поддерживая участников спецоперации. Уверен, конструктивное взаимодействие движения и органов местного самоуправления продолжится, что будет способствовать дальнейшему развитию областной столицы.

Депутаты единогласно поддержали данное решение.

Больше контроля

Также депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования город Тула».

Проект решения предполагает согласование главой администрации Тулы назначения и освобождения от должности не только руководителей, но и заместителей руководителей унитарных предприятий. К полномочиям городской администрации также будет отнесено согласование структуры и штатного расписания МУПов. К таким организациям, в частности, относятся МКП «Тулгорэлектротранс», МКП «Тулагорсвет», МУП «Ремжилхоз».

Депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальных унитарных предприятиях МО город Тула»

Цель изменений – усиление контроля за деятельностью аппарата управления муниципальных унитарных предприятий со стороны руководства города. Данные организации имеют большое значение для жизнеобеспечения областного центра. Бесперебойная и качественная работа этих предприятий – залог благополучия туляков.

Мемориальная доска Константину Рудневу

Был рассмотрен вопрос об увековечении памяти нашего земляка – известного государственного деятеля, конструктора, организатора работ в области вооружения, ракетно-космической техники и приборостроения, председателя Государственной комиссии по организации первого полета человека в космос Константина Руднева.

Соответствующее ходатайство поступило в комиссию по историческому наследию и городской топонимии от Тульского государственного университета. Мемориальную доску планируется установить на здании учебного корпуса № 2 ТулГУ по пр. Ленина, 84 (бывший главный корпус Тульского механического института). Как поясняют авторы проекта, именно этот вуз окончил Константин Николаевич.

Вклад Руднева в промышленность нашей страны очень значителен. Он немало сделал и для родного города: после окончания института работал на Тульском оружейном заводе, где прошел путь от инженера до начальника научно-исследовательского испытательного отдела, а затем конструкторского отдела. Ему было поручено создание автомата синхронной стрельбы авиационного пулемета через винт работающего пропеллера. За это изобретение получил свою первую награду – медаль «За трудовую доблесть». В 1939 году он стал главным инженером и заместителем начальника ЦКБ а уже через год – главным инженером Тульского оружейного завода.

Депутаты обсудили ряд проектов решений о передаче медицинским учреждениям, общественным организациям в безвозмездное пользование муниципальных помещений

Работа, связанная с космосом, началась для Константина Руднева в 1947 году, когда он возглавил Научно-исследовательский институт № 61 Министерства вооружения СССР. Затем руководил НИИ №88, где главным конструктором был Сергей Королев. Среди достижений известного туляка – разработка межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, запуск первого искусственного спутника Земли. Участвуя в космическом проекте СССР, Константин Николаевич координировал работу множества предприятий и научных институтов. Звание Героя Социалистического Труда ему было присвоено за подготовку первого полета человека в космос. Являлся депутатом Верховного Совета СССР 6-9 созывов. В числе наград – шесть орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Отечественной войны II степени, два ордена Трудового Красного Знамени.

Умер Руднев 13 августа 1980 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

– Константин Николаевич – человек уникальной судьбы, его биография связана с двумя великими событиями в истории нашей страны – Днем Победы и первым полетом человека в космос. В годы Великой Отечественной войны эвакуированный в Медногорск завод под его руководством не только не снижал темпов выпуска основной продукции, но и освоил производство нового изделия – пушек ШВАК, которые называли «оружием Победы». Его имя навсегда связало Тулу с покорением космоса: именно Руднев руководил подготовкой первого космического полета. Многие страницы биографии Константина Николаевича до сих пор остаются под грифом «Секретно», но то что о нем известно, дает нам право в полной мере гордиться выдающимся земляком. Установка мемориальной доски – это дань глубокого уважения и сохранение памяти о человеке-легенде для будущих поколений, – подчеркнула Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Депутаты поддержали инициативу единогласно.