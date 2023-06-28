В Тульской области 39 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области 39 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

С 26 мая по 1 июля в Тульской области организован основной период ЕГЭ, который проходит без организационных и технических сбоев. В основные дни экзамен сдали более 5 тысяч человек.

На данный момент результаты ЕГЭ известны по 9 предметам: русскому языку, математике, географии, литературе, химии, физике, истории и обществознанию. Остальные баллы будут утверждены до 18 июля.

Всего в это году 39 выпускников из Тульской области получили 100 баллов по одному из экзаменов: 4 по литературе, 6 по химии, 23 по русскому языку, 1 по истории, 2 по профильной математике, 3 по физике и 1 по обществознанию.

Также выпускница Ефремовского физико-математического лицея сдала на высшие баллы ЕГЭ по двум предметам — профильной математике и физике. Девушка получила по 100 баллов за каждый их них.

В случае несогласия с результатами школьники могут в течение двух дней подать апелляцию в своей школе