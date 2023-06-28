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Происшествия28 июня 2023 6:25

В Зареченском округе Тулы поезд насмерть сбил 37-летнего мужчину

Погибший переходил ж/д пути по пешеходному настилу, не реагируя на звуковые сигналы.
Михаил КОРЕНЮГИН
В Зареченском округе Тулы поезд насмерть сбил 37-летнего мужчину

В Зареченском округе Тулы поезд насмерть сбил 37-летнего мужчину

Фото: соцсети

В Зареченском округе Тулы на перегоне «Плеханово-Тула 3» пригородный поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, мужчина переходил ж/д пути по пешеходному настилу, но на звуковые сигналы транспорта не реагировал. Личность погибшего на перегоне уже установлена. Ему было 37 лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, бригада скорой помощи прибыла на место происшествия за 6 минут, однако спасти мужчину не удалось - смерть наступила до приезда медиков.

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