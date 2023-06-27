ГК «ШАНС»: стабильное развитие и импортозамещение Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сектор демо-посевов и СЗР на прошедшей региональной сельскохозяйственной выставке занял 311 гектаров. Выставочные павильоны ГК «ШАНС» среди представленных здесь предприятий выделялись особым притяжением гостей, что неудивительно: именно эта группа компаний сейчас уверенно набирает темпы в импортозамещении производства средств защиты растений в нашей стране.

– В связи с пандемией в регионе в привычном нам формате «День поля» не проводился два года подряд, поэтому мы очень рады сегодня принимать в нем участие. Уверен, что после сегодняшнего дня у нас обязательно появятся новые партнеры, - говорит руководитель обособленного подразделения ООО «Шанс трейд» Валерий Бурыкин. – Главное, что нам есть, что им предложить. Наша продукция - один из основных элементов агробизнеса, который позволяет вырастить и сохранить отличный урожай. Развитая дилерская сеть за последние года преобразовалась в современное, наукоемкое производство с собственным заводом в Липецкой области. Сегодня наша компания производит по европейским технологиям всю линейку продукции СЗР и микроудобрения на одном из самых современных в России заводе – «Шанс Энтерпрайз».

ГК «ШАНС» активно занимается вопросом импортозамещения. Расширяем производство, чтобы увеличивать объемы и оперативно выполнять заказы, обеспечивать сельхозпроизводителей России, стран ближнего и дальнего зарубежья средствами защиты растений мирового уровня качества. Более 4000 сельхозпроизводителей России и более 240 сельхозпроизводителей Тульской области доверяют компании защиту своих полей и садов. «ШАНС» обеспечивает непрерывное агросопровождение и берет на себя ответственность за подавление всех вредоносных объектов.

– Сегодня объем производства СЗР – порядка 10 млн литров. Все проходит несколько этапов испытаний: в нашей собственной лаборатории при заводе и во Всероссийском Научно-исследовательском институте защиты растений. После этого все препараты проходят исследования в нашем собственном подсобном хозяйстве.

На «Дне поля» на наших стендах мы решили показать свои перспективы, что мы активно развивающаяся компания. Технические возможности позволяют нам производить в пять раз больше продукции, чем сейчас. И в ближайшие годы мы этих показателей достигнем, – подчеркивает Валерий Бурыкин. – С учетом того, что потребность средств защиты растений в стране на данный момент составляет порядка 220 тысяч тонн в год, мы можем взять на себя практически четверть рынка в стране. При этом предложить на рынке СЗР демократичные цены. И чем больше будут расти объемы, тем выгоднее будут условия для покупателей. Сегодня мы показываем наши новые препараты, которые уже есть в производстве, а также будут изготавливаться в перспективе ближайших пяти лет. Только в этом году мы ввели 20 новых СЗР. Полностью закрыли линейку средств для обработки сада. Наращиваем мощности по выпуску для картофеля, рапса, сои – для тех культур, которые сейчас активно культивирует Тульская область.

В заключение Валерий Константинович пожелал тульским сельхозпроизводителям хорошего урожая, а добиться этого им поможет продукция ГК «ШАНС».

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