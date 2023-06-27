Строить на селе. Строить для села Фото: Игорь КОПЫТОВ

То, что могло продемонстрировать ООО «Агросила», в рамки выставки не уложилось. Демонстрационный объект – элеватор – находился рядом, в прямой видимости от общей экспозиции.

Компания сегодня осуществляет работы по строительству и оборудованию комплексов для хранения и переработки зерна на территории не только Тульской, но и Орловской, Смоленской, Брянской областей. Вообще, по словам генерального директора Андрея Попова, география построенных объектов доходит до границы с Казахстаном – Оренбургской области. Будучи основанной в 2016 году, за время работы реализовала более 30 крупных проектов строительства - от нулевого цикла до сдачи объектов «под ключ». При этом клиенты ООО «Агросила» получают полную информационную поддержку и практическую помощь на каждом этапе строительства – от сбора разрешительной документации до введения объекта в эксплуатацию.

Строить на селе. Строить для села

– Такой подход очень удобен для наших клиентов, – подчеркивает Андрей Попов. – Мы начинаем вести проект от сопровождения по выбору участка, проводим все предпроектные геологические изыскания, экспертизу. Получаем разрешение на строительство, строим и монтируем оборудование. Выходит экономия времени заказчика и его средств. Поэтому нам доверяют такие крупные компании, как: «Останкино», «Мираторг», «Авангард». В Тамбовской области у нас очень солидный клиент – Эко Ойл по производству растительного масла.

Строить на селе. Строить для села

Элеватор ООО «ПХ «Лазаревское» мы построили около двух лет назад, сейчас его мощность порядка 100 тысяч тонн продукции. Теперь мы возводим для хозяйства комплекс для коммерческого производства семенного материала производительностью до 10 тонн в час с дорогим европейским оборудованием. Это будет единственная такая линия в ЦФО.

Строить на селе. Строить для села

Кроме всего прочего, компания «Агросила» вправе заключать договоры на осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту уже существующих объектов хранения и переработки зерна.

Строить на селе. Строить для села

Сегодня ООО «Аргосила», динамично развиваясь на фоне конкурентов, демонстрирует высокий профессиональный уровень управления строительством и использование инновационных технологий.