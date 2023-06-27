Собственник и генеральный директор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская: «Сельским хозяйством занимаются благородные и высокодуховные люди»

Мероприятие собрало более 4 500 гостей из разных стран, став центром притяжения для профессионалов сельского хозяйства. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Мероприятие собрало более 4 500 гостей из разных стран, став центром притяжения для профессионалов сельского хозяйства.

22 июня торжественное открытие выставки началось приветственными словами министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина: «Мы хотели совместить некую профессиональную историю просто с отдыхом. Приобщиться еще раз к земле, посмотреть, что же из себя на самом деле представляет сельское хозяйство, чтобы сложилось впечатление, что это не что-то устаревшее, когда люди работают, условно, плугами и ходят в резиновых сапогах. На сегодняшний день агропромышленный комплекс страны и области это высокотехнологическая отрасль. Здесь можно работать, условно говоря, в белой рубахе, сидя в комфортабельной технике, и работать на благо своего региона. Хотел бы отдельно поблагодарить предприятие «Лазаревское» за организацию столь масштабного праздника!»

Деловая часть включала в себя официальное открытие с представителями правительства Тульской области. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Собственник и генеральный директор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская рассказала о том, какой непростой путь они прошли, чтобы столь грандиозный праздник состоялся, а также о текущей ситуации на АПК рынке: «Считаю, что сельское хозяйство оставалось последние годы без внимания. Сейчас вдруг возник вопрос о продовольственной безопасности. И я рада, что это послужило тому, что и государство, и общественность наконец-то вернули свое внимание самой фундаментальной отрасли любой экономики, которая отвечает за выживание людей, в первую очередь. Поэтому я считаю, что сельское хозяйство нужно развивать. От этого зависит здоровье и жизнь людей. Как говорил один греческий мудрец, для благородного и высокодуховного человека сельское хозяйство является лучшим средством для того, чтобы доставать средства для своей жизни».

Руководитель рабочей группы от России по цифровой экономике Делового совета БРИКС и председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова поблагодарила Кристину Романовскую за организацию мероприятия и большой вклад в развитие международных отношений: «Знаете, Кристина Федоровна представляет Женский Деловой Альянс БРИКС и отвечает именно за сельскохозяйственную и продовольственную безопасность. Я хочу сказать, что масштаб и интерес наших партнеров по БРИКС к сельскохозяйственной теме просто неисчерпаем. Мы с вами видим, что сегодня здесь не только внутренние производители, потребители, но и наши зарубежные партнеры: БРИКС и не только, которые готовы к сотрудничеству с нашими сельскохозяйственными производителями из сферы АПК. Кристина Федоровна, мне кажется, самый невероятный пример сильной, успешной женщины, которая сегодня не останавливается на достигнутом, а смотрит выше. И, знаете, как говорится: «чтобы делать большие дела, надо ставить большие задачи». Вот Кристина Федоровна замахнулась, действительно, больше, чем на половину населения нашей прекрасной земли для того, чтобы обеспечить сельскохозяйственными продуктами и свое предприятие, и делиться своим опытом в рамках сотрудничества Женского Делового Альянса БРИКС».

Возможностью провести тест-драйв представленной сельхозтехники воспользовалась и Кристина Романовская.

Также с приветственным словом выступили атташе по сельскому хозяйству посольства Бразилии Рафаэл Гимараес Рекиао и атташе по агропромышленным вопросам посольства Республики Аргентина Алонсо Пабло Феррандо.

Деловая часть включала в себя официальное открытие с представителями администрации Тульской области и иностранной делегации; презентации компаний-участников, в рамках которой они представили свои новинки и познакомили гостей с актуальными технологиями и решениями. На выставке были представлены производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений и семян из России, Белоруссии, Китая, Индии, Турции и других стран.

В качестве развлекательной программы гостей ждала атмосфера настоящего праздника с концертной программой, созданной в поле инфраструктурой для отдыха, детскими площадками и гастрономическими зонами. В течение всех дней выставки была также возможность провести тест-драйв сельхозтехники.

Отдельное внимание было уделено демо-посевам, которые стали презентацией нового завода по производству семян ООО ПХ «Лазаревское» — одного из крупнейших в федеральном округе. Этот современный завод, который в августе введут в эксплуатацию, сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства региона.

Мероприятие стало центром притяжения для профессионалов сельского хозяйства. Фото: материалы пресс-служб

23 июня, второй день выставки был посвящен карьерному дню в агроиндустрии. В рамках деловой программы гости выставки и студенты кафедр агрономии из ТГПУ им. Л. Н. Толстого и Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова, а также центра занятости смогли познакомиться с открытыми вакансиями ПХ «Лазаревское». У них была возможность узнать о перспективах и возможностях карьерного роста в сельском хозяйстве, протестировать технику и получить представление о том, каким образом сажают различные виды культур. Более того, они смогли принять участие в развлекательной викторине и выиграть памятные призы.

Выставка прошла 22–23 июня на территории ПХ «Лазаревское» (село Ржаво, МО Лазаревское, Щёкинский район, Тульская область). Информационные партнеры мероприятия — ТВ Брикс, Женский деловой Альянс БРИКС, АСХОД, РЗС.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте компании https://www.lazarevo.ru/den-polya-2023/.