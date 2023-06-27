28 июня без электричества в Туле останутся жители октябрьского поселка, Заречья и центра города
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
с 9:00 9:00 до 16:00 - ул. Болдина, 118, 141, 147, 149; ул. Оружейная, 24, 26; ул. Смидович, 6;
с 9:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 80, 80-а, 82, 88-б; ул. Пузакова, 1, 1-а; ул. Демидовская, 179, 179-а, 179-в; ул. Бундурина, 38, 56, 59, 60, 61; ул. Первомайская, 18, 22, 24; Скуратовский мкр., 5, 5-а к.1, 5-а; п. Староовсянниково, 7, 36, 55; ул. Станционная, 4; ГСК № 1; ул. Ползунова, 11, 13; ул. Комарова, 38-46 (чётн.), 37-45 (нечётн.), 46-а, 47-а; Скуратово: п. Октябрьский, 127-172, 150-а, 159-а, 163-а, 168-а, 168-б, 172-а; ул. Карпова, 33-69 (нечётн.), 28-42 (чётн.), 46, 48, 54, 56, 58, 62, 64, 70; 8-й пр-зд, 54-74 (чётн.), 45-63 (нечётн.), 53-а, 54-а, 55-а, 72-а; 9-й пр-зд, 48-66 (чётн.), 49-75 (нечётн.), 58-а, 58-б, 60-а, 60-б; 10-й пр-зд, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.), 78, 93; 11-й пр-зд, 59-79 (нечётн.), 62-88 (чётн.), 65-а, 66-а, 67-а, 75-а, 75-б, 82-а, 84-а; 23-й пр-зд, 1, 2; ул. Кап. Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.).