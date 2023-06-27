28 июня в южной части Тулы будет организована бесплатная раздача воды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

28 июня с 8:00 до 20:00 в Южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы отключат водоснабжение в квартале, ограниченном улицами: Пушкинская – Буденного – Некрасова – Новомосковское шоссе – д. Гостеевка – Городской переулок – Рязанская – Овражная – пр. Ленина (Зеленстрой) – Генерала Маргелова – Калужское шоссе – Сурикова – Макаренко – Седова – Серебровская – Болдина - Демонстрации – Пушкинская, а также в п. Косая Гора, п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Китаевка, д. Хопилово, д. Петрово, д. Верхнее и Нижнее Волохово, д. Гостеевка.

Помимо этого, пониженное давление холодной воды будет наблюдаться в поселках Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских и в деревне Варваровка.

Связано это с проведением плановых профилактических работ, которые пройдут на Окско-Непрейковском водозаборе по подготовке к работе в зимних условиях 2023-2024гг. После окончания работ возможно временное ухудшение качества по мутности и содержанию железа.

По информации пресс-службы администрации города, для граждан будет организована бесплатная раздача питьевой воды по следующим адресам:

Центральный округ

- проспект Ленина, 135 (с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00);

- проспект Ленина, 11 (с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 18:00);

- Городской переулок, 33 (с 14:00 до 17:00);

- улица Перекопская, 5 (с 17:00 до 20:00);

- проспекте Ленина, 143 (с 9:00 до 20:00);

- улица Ф. Энгельса, 137 (с 9:00 до 20:00).

Советский округ

- сквер Славянский бульвар, улица Белкина, 18/улица Болдина, 102 (с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00);

- улица Свободы, 58а (9:00 до 20:00);

Привокзальный округ

- улица Макаренко, 9б (с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00);

- проспект Ленина, 126 (с 15:00 до 17:00);

- поселок Иншинский, площадка перед администрацией (с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00);

- Калужской шоссе, 50-52 (с 10:00 до 12:00);

- поселок Рассвет, 35 (с 17:00 до 20:00);

- улица Сурикова, 16 (с 9:00 до 20:00);

- улица Генерала Маргелова, 5а (с 9:00 до 20:00);

- проспекте Ленина, 134 (с 9:00 до 20:00);

- улица Макаренко, 13 (с 9:00 до 20:00);

- проспект Ленина, 136 (с 9:00 до 20:00);

- улица Болотова, 69б (с 9:00 до 20:00);

- поселок Иншинский, 29/1 (с 9:00 до 20:00);

- проспект Ленина, 121/1 (с 9:00 до 20:00).