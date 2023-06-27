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Происшествия27 июня 2023 7:03

На колесе обозрения в Центральном парке Тулы перевернулась кабинка

Аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю
Михаил КОРЕНЮГИН
На колесе обозрения в Центральном парке Тулы перевернулась кабинка

На колесе обозрения в Центральном парке Тулы перевернулась кабинка

Фото: соцсети

26 июня в Центральном парке им. Белоусова в Туле на колесе обозрения перевернулась кабинка. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Как отметили очевидцы, в момент происшествия аттракцион работал, однако людей в данной кабинке не было.

По информации ГУ ТО «Тульские парки», в кабинке заклинил замок, поэтому было принято решение её перевернуть. Когда последних людей высадили с колеса, механизм починили. В данный момент аттракцион работает в штатном режиме.

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