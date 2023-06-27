Заместитель главы Минпромторга России Михаил Юрин посетил предприятия ЕвроХима в Тульской области

Заместитель министра Михаил Юрин, министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов посетили производства аммиачной селитры, карбамида, аммиака, жидкого удобрения КАС-32, новую установку по выпуску сжиженной углекислоты предприятия НАК «Азот», а также ознакомились с технологическими цехами Новомосковского Хлора.

Заместитель министра промышленности и торговли обсудил с руководством НАК «Азот» и Новомосковского Хлора планы по реализации инвестиционных проектов в рамках подписанного на Петербургском Международном Экономическом форуме соглашения между Правительством Тульской области и компанией ЕвроХим.

Предметом соглашения стало строительство производства хлората натрия на базе Новомосковского Хлора с производственной мощностью до 25 тыс. тонн. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 20 млрд рублей. Новое производство позволит вывести на рынок импортозамещающую продукцию для целлюлозно-бумажной промышленности и создаст в регионе 65 высокопроизводительных рабочих мест. Предварительный срок реализации проекта – 2026 г.

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Вместе с тем в рамках соглашения планируется модернизация, реконструкция и строительство объектов электро- и теплоснабжения Новомосковской ГРЭС с переключением генерирующих мощностей на внутреннюю электрическую сеть НАК «Азот» и обеспечением стабильных и долгосрочных поставок тепловой энергии жителям города Новомосковск. Ориентировочный срок реализации проекта до 2027 г.

Реализация перспективных инвестиционных проектов общей оценочной стоимостью 27 миллиардов рублей позволит решать задачи по стимулированию промышленности и содействию экономическому развитию региона и страны.

«Мы посетили предприятия химической промышленности, производящие пластмассы, удобрения, метанол, аммиак, специализированные добавки и многие другие вещества, необходимые для Российской Федерации. Мы всецело поддерживаем развитие химического комплекса Тульской области и в 2022 году оказали финансовую поддержку в объеме порядка 2 млрд рублей. В этом году Минпромторг России продолжает поддерживать предприятия нефтехимического комплекса Тульской области. Это приведет к дальнейшему их развитию и существенному вкладу в химический комплекс России", - отметил Михаил Юрин.