ESTM: импортозамещение на опережение

На сегодня ESTM занимает 80% рынка колтюбинга в России

Предприятие, ставшее первым резидентом ОЭЗ «Узловая», можно назвать российским заводом-первопроходцем по выпуску гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ), используемых в нефте- и газодобывающей промышленности. Тогда, в 2017-ом, еще никто не знал, насколько глобально важным будет этот прорыв в импортозамещении в свете грядущего западного давления, санкций, разрушения наработанных логистических цепочек.

Генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов

- От нашей работы напрямую зависит благополучие и стабильность российского нефтегазодобывающего сектора, - рассказывает генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов. - Спрос на трубы ГНКТ в нашей стране велик, зависимость от них в нефтегазодобывающем секторе критическая. Продукция завода не просто востребована, она в некоторых случаях незаменима, например, при работе с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, освоении и бурении, а также реконструкции малодебетовых скважин. Ранее российские заказчики напрямую зависели от поставщиков колтюбинга из США и Китая. Открытие нашего производства в Узловой изменило ситуацию кардинально, сейчас от обращения клиента к нам до поставки заказа проходит всего 4-14 дней, а не 1,5-2 месяца, как это было.

Высокое качество наших труб оценено ведущими нефтегазовыми компаниями, в числе которых «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз».

Компания ESTM стала первым резидентом ОЭЗ "Узловая"

- Максим Сергеевич, на сегодня ESTM занимает 80% рынка колтюбинга в России. Это предельные возможности для компании?

- Конечно, нет! Сам рынок мотивирует на развитие, в ближайшие пару лет будем наращивать объемы производства. Положительно решился сырьевой вопрос. Мы сильно зависимы от поставок сырья, изначально закупали его в Европе. Сейчас, когда импорт металла прекращен, заместить выпавшие объемы в полной мере смогли отечественные производители. Были сложности и другого рода: мы планировали приобретение оборудования для расширения производственных мощностей, а так как оборудование это американское, дело застопорилось. На данный момент идут переговоры с турецкими и китайскими компаниями, которые готовы стать нашими поставщиками в этом сегменте. Значит, развитие будет продолжено. Сроки поставки оборудования длительные, поэтому расширение производства наметили ориентировочно на следующий год.

Предприятие с первого дня работы демонстрирует высокий уровень организации производственного процесса

- Как обстоят дела с выходом на рынок Ближнего Востока?

- Вопрос двигается, динамика есть! Сейчас мы работаем на запрос российского рынка, осуществляем поставки в Казахстан и Беларусь. Но плавно выходим и на рынки Ближнего Востока: в прошлом году ESTM во второй раз представил свою гибкую трубу на главном мировом выставочном мероприятии нефтегазовой отрасли ADIPEC–2022 в столице ОАЭ - Абу-Даби и международной выставке представителей энергетической промышленности OPES–2022 в Омане. За рубежом большой интерес к нашей продукции. На данный момент идет работа по аккредитации в государственной компании в ОАЭ – это основное условие выхода на этот рынок. Средний срок получения аккредитации – 2 года. Мы этим занялись в середине 2022-го, надеемся, что в следующем году получим аккредитацию. Это откроет новые возможности для массовых поставок на Ближний Восток. В текущем году начнем опытные поставки для крупных потребителей этого региона.

- Как обстоит дело с вашими инновационными разработками, в частности, системой автономного управления скважинами…

- В настоящее время проходит ее опытная эксплуатация, это процесс длительный. Данная разработка, представленная ESTM на ПМЭФ -2021, комплексная, включает не только трубы, но и оборудование по автономному управлению скважинами. Такое управление может без участия человека обслуживать до 5 скважин одновременно, при этом удаленно передавать все параметры, что пригодится, например, в климатических условиях крайнего севера. Продукт пока не имеет аналогов в России, к нему проявил большой интерес «Газпром» и другие компании. Одна из главных задач на следующий 2024 год - выйти на уровень комплексных поставок данного оборудования.

Открытие подобного производства - настоящий прорыв в вопросе импортозамещения в этой отрасли

Экономические прогноз впечатляет: к 2030 году объем рынка колтюбинга вырастет более чем в 3,5 раза. А значит, нам надо непрерывно расти. Увеличение производственных мощностей завода улучшит ситуацию в нефтегазовом секторе в контексте импортозамещения, повысит рентабельность российских сервисных компаний. Задача крайне ответственная, и мы не подведем.

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