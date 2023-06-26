27 июня в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Болдина, 118, 141, 147, 149; ул. Оружейная, 24, 26; ул. Смидович, 6.
с 9:00 до 17:00 - ул. Демидовская, 74; ул. Пузакова, 2-18 (чётн.), 2-а; пр-т Ленина, 47, 49, 51; ул. Гоголевская, 54-а; ул. Болдина, 118, 141, 147, 149; ул. Оружейная, 24, 26; ул. Смидович, 6; Скуратово: Скуратовский мкр., 5 к.1, 5, 5-а, 5-а к.1; п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-23 (нечётн.), 12-24 (чётн.), 12-а, 13-а, 19-а; 2-й пр-зд, 1-7 (нечётн.), 4-8 (чётн.); 1-й пр-зд, 1; ул. Станционная, 4; ул. Революции, 12; ул. Шухова, 9; ул. Кутузова, 10-а; ул. Чекалина, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.); пер. Врубовой 1-39 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. О. Кошевого 3-17 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 5-а, 13-а; пер. Отбойный, 39, 40; пер. Циолковского, 6, 7, 8; ул. Горняцкая 3-11 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 6-а; пер. Агеева, 2-10 (чётн.), 3-9 (нечётн.); ул. Н. Руднева, 5, 7; п. Восточный, 56-65, 1, 2, 3, 23-в, 23-б; п. Косая Гора: Орловское ш., 12-26 (чётн.); ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.), 28-а; ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.);
с 11:00 до 16:00 - ул. Волкова, 13-а, 13-б; ул. Металлургов, 36-а, 38-а, 42-а; ул. Кутузова, 108, 108-в, 110, 110-а, 110-б, 112.