Мужчина, убивший 6-летнего сына сожительницы в Туле, предстанет перед судом Фото: материалы пресс-служб

Мужчина, проживающий в Чернском районе, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии), п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью).

Установлено, что 35-летний обвиняемый испытывал неприязненные отношения к 6-летнему сыну своей сожительницы и в период с 15 января 2023 неоднократно избивал ребенка. 1 февраля в квартире жилого дома на улице Володарского деревне Варваровка города Тулы было обнаружено тело мальчика с признаками насильственной смерти.

В момент происшествия в квартире находились 30-летняя мать ребенка и четверо детей. После вызова скорой помощи убийца незамедлительно покинул квартиру и пытался скрыться, однако в городе объявили план перехват и его удалось задержать.

В данный момент уголовно дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также в отношении матери погибшего ребенка завершено расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).