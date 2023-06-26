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Общество26 июня 2023 9:12

Самым холодным днем начавшейся недели в Тульской области станет среда

В ближайшие дни синоптики прогнозируют ливни и грозы
Михаил КОРЕНЮГИН
Самым холодным днем начавшейся недели в Тульской области станет среда

Самым холодным днем начавшейся недели в Тульской области станет среда

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, до среды, 28 июня, в Тульской области ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов.

Максимального похолодания стоит ждать в среду — до +17 градусов. При этом синоптики прогнозируют ливни и грозы. Такая температура сохранится до конца выходных, после чего ожидается небольшое потепление. Ночью будет стабильно выше +13 градусов.

Начиная с понедельника, 3 июля, будет +24 градуса. Ожидается ясная и малооблачная погода с небольшим выпадением осадков.

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