26 июня в Туле без электричества останутся жители десятков улиц Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - 29-й пр-зд, 2-16 (чётн.); 28-й пр-зд, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.); 4-й Баташевский пр-зд, 14, 19; ул. Карпова, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.); 27-й пр-зд, 25, 26; 1-й Баташевский пр-зд; ул. Баташевская;

с 9:00 до 17:00 - ул. Демидовская, 74; ул. Пузакова, 2-16 (чётн.); п. Косая Гора: ул. М. Горького, 13, 15, 15-а; ул. Трудовая, 1, 1-а, 2; ул. Пушкина, 7; п. Косая Гора: ул. Гагарина, 27, 31; Мясново: 7-й Полюсный пр-зд, 16; ул. Ф. Энгельса, 24-32 (чётн.), 75-79 (нечётн.), 32-а, 32-б, 32-в, 32-г, 32-д; ул. Пушкинская, 23-33 (нечётн.), 23-а, 28-а, 29-б, 31-а; пр-т Ленина, 36; ул. Пушкинский Тупик, 5; ул. Каминского, 41; Мясново: 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Малая Кулига, 3-15 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 3-б, 9-а, 13-а, 13-б, 13-в; ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.), 6-а, 7-а, 7-б, 9-а, 11-а, 12-а, 17-а, 19-а; ул. Чмутова, 36-а; ул. Пархоменко 1-41 (неч.), 2-38 (чёт.); ул. Станиславского, 37; ул. Циолковского, 14; п. Угольный: ул. Шоссейная, 17, 21, 23; ул. Асфальтная, 3, 6, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 26, 28, 29, 30, 33, 37, 39; 1-й Квартал, 44-64 (чётн.), 50-а, 68, 68-а, 70, 72-а, 74, 76, 78, 80-а, 82, 84, 86, 90, 90-а, 94, 96;

с 9:30 до 14:00 - ул. Хворостухина, 3, 5, 7; ул. Вильямса, 26-в, 38, 38-а, 42; ул. Бондаренко, 27;

с 11:00 до 16:00 - ул. Кутузова, 94, 98, 100; ул. Металлургов, 72, 72-а, 74, 76, 76-а, 78, 80-в, 80-б.