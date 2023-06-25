В Тульской области восстановлено движение транспорта по федеральным трассам Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Движение общественного и личного автотранспорта по федеральным трассам М-2 «Крым», М-4 «Дон», «Калуга – Тула – Михайлов - Рязань» по территории Тульской области, а также на границах с соседними регионами в обоих направлениях восстановлено.

В официальном сообщении правительства Тульской области отдельно подчеркивается, что 23 и 24 июня в регионе не было допущено нарушения системы жизнеобеспечения региона. Все службы продолжают работать в штатном режиме.

Также снят введенный накануне утром запрет на проведение массовых мероприятий в регионе.