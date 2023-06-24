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Общество24 июня 2023 11:20

В связи с усилением мер безопасности в Тульской области полностью перекрыта трасса М-2 «Крым» в районе Серпухова

Ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов
Игорь КОПЫТОВ
В связи с усилением мер безопасности в Тульской области полностью перекрыта трасса М-2 «Крым» в районе Серпухова

В связи с усилением мер безопасности в Тульской области полностью перекрыта трасса М-2 «Крым» в районе Серпухова

Фото: соцсети

По сообщению властей Тульской области, в обоих направлениях полностью перекрыта трасса М-2 «Крым» в районе города Серпухов.

Водителей еще раз призывают воздержаться от поездок на автомобильном транспорте по трассам М-2 «Крым» и М-4 «Дон». В соцсетях появляются сообщения о большом скоплении большегрузного транспорта на данных трассах.

По сообщениям из официальных источников, на данных дорогах введен дополнительный контроль. В случае острой необходимости следует искать объездные пути.

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