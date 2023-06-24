В связи с усилением мер безопасности в Тульской области полностью перекрыта трасса М-2 «Крым» в районе Серпухова Фото: соцсети

По сообщению властей Тульской области, в обоих направлениях полностью перекрыта трасса М-2 «Крым» в районе города Серпухов.

Водителей еще раз призывают воздержаться от поездок на автомобильном транспорте по трассам М-2 «Крым» и М-4 «Дон». В соцсетях появляются сообщения о большом скоплении большегрузного транспорта на данных трассах.

По сообщениям из официальных источников, на данных дорогах введен дополнительный контроль. В случае острой необходимости следует искать объездные пути.