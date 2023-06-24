В Тульской области временно отменены все массовые мероприятия Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В связи с усилением антитеррористических мер в Тульской области было принято решение отменить все запланированные на эти выходные массовые мероприятия.

Напомним, что 24 июня – День молодежи – один из самых «молодых» праздников в стране. В ряде районов Тульской области на него были заявлены широкие массовые гуляния и спортивные состязания.

Власти региона обращаются к жителям и гостям Тульской области с пониманием относиться к временным ограничениям.