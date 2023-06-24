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Общество24 июня 2023 7:21

В Тульской области усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия

Ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия

В Тульской области усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия. На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистов просят воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 «Дон».

Транзитный проезд временно ограничен в обоих направлениях - со стороны Московской и Липецкой областей. В случае острой необходимости следует искать объездные пути.

Власти региона просят отнестись с пониманием к принимаемым мерам.

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