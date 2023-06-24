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Общество24 июня 2023 7:00

Поздравление губернатора Тульской области с Днем российской молодежи

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российской молодежи!
Игорь КОПЫТОВ
Поздравление губернатора Тульской области с Днем российской молодежи

Поздравление губернатора Тульской области с Днем российской молодежи

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вы – умные, энергичные, талантливые и амбициозные. Уже сегодня многие из вас добиваются серьезных успехов в промышленности, экономике, науке, социальной сфере, культуре и спорте.

Правительство Тульской области делает все, у вас были возможности для самореализации. Мы предоставляем гранты и льготы молодым специалистам и ученым, создаем современные площадки для реализации молодежных инициатив, организуем участие туляков в масштабных форумах по всей России.

Помните, что у вас всегда есть шанс проявить себя, развить свои таланты, получить поддержку и признание на тульской земле.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи и уверенности в своих силах!

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