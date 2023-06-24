Поздравление губернатора Тульской области с Днем российской молодежи Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вы – умные, энергичные, талантливые и амбициозные. Уже сегодня многие из вас добиваются серьезных успехов в промышленности, экономике, науке, социальной сфере, культуре и спорте.

Правительство Тульской области делает все, у вас были возможности для самореализации. Мы предоставляем гранты и льготы молодым специалистам и ученым, создаем современные площадки для реализации молодежных инициатив, организуем участие туляков в масштабных форумах по всей России.

Помните, что у вас всегда есть шанс проявить себя, развить свои таланты, получить поддержку и признание на тульской земле.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи и уверенности в своих силах!