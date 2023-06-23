РФС может отозвать лицензию у тульского «Арсенала» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

РФС может отозвать лицензию у тульского «Арсенала» в случае несоблюдения условий. Об этом генеральный секретарь Российского футбольного союза заявил «Матч ТВ».

Так, лицензия на выступление в следующем сезоне была выдана оружейникам с рядом жестких условий. В случае несоблюдения договоренностей она будет отозвана.

Кроме того, Гурам Аджоев сообщил, что у клуба по прежнему остаются долги перед футболистами, несмотря на то что команда получила лицензию. Пока что доверие РФС к «Арсеналу» подкрепляет гарантии от правительства Тульской области.

- Нам гарантировано исполнение обязательств. При этом контрольная дата предшествует началу соревнований. Если не увидим исполнения обязательств — вопрос возникнет до начала соревнований, - заявил генеральный секретарь РФС.

Напомним, новым спонсором тульского «Арсенала» станет «Роснефть». По предварительной информации, бюджет клуба в новом сезоне составит около 400 миллионов рублей.