Туляка, случайно ставшего миллионером из-за ошибки банка, освободили досрочно Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В апреле 2023 года Новомосковский районный суд смягчил приговор осужденному мужчине, который случайно стал миллионером из-за ошибки банка. В связи с этим прокуратура подала апелляцию.

В июне Тульский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора по данному делу, однако отклонил его, оставив предыдущее решение в силе. Таким образом, туляк выйдет на свободу на 1 год и 22 дня раньше.

Напомним, 1 июня 2020 года около 21:30 обвиняемый, воспользовавшись технической ошибкой в приложении банка ВТБ 220 раз провел транзакции на карту, открытую на его имя в том же банке. При этом деньги на новую карту зачислялись, но с первоначального счета не списывались.

Всего подсудимому удалось перевести 95 224 570 рублей. На полученные таким образом деньги обвиняемый купил три квартиры, две иномарки и путевки для отдыха. Часть денег он возместил в ходе расследования — 39 161 919 рублей 74 коп.

Суд признал мужчину виновным в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере и приговорил его к 3 годам колонии общего режима.