Туляки высказались о проекте застройки Центрального рынка новым ЖК Фото: соцсети

В целом 22 июня туляки поддержали строительство тринадцати жилых корпусов на территории Центрального рынка. Речь идет об участке площадью 4,7 гектара, принадлежащем строительной компании. Проект уже получил одобрение градостроительно-земельного совета.

Согласно документации, на территории хотят построить 13 жилых корпусов разной этажности (от 5 до 11). Общая площадь квартир составит 56,7 тысяч кв. метров. Строительство рассчитывают выполнить в три этапа, ввод первого запланирован до 1 сентября 2025 года. Общий срок строительства – до 2030 года.

В рамках благоустройства жилого квартала на перекрестке улиц Пушкинской и Каминского планируют обустроить общественное пространство с арт-объектами, где смогут отдыхать не только жители комплекса, но и гости. Однако саму территорию ЖК собираются сделать закрытой.

Замечания и точки зрения о концепции в ходе слушаний были занесены в протоколы. Основным минусом застройки, по мнению туляков, является высотность нового жилого комплекса.