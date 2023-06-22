23 июня в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Леваневского, 6, 16; ул. Станиславского, 43; пр-зд Рабочий, 21; пер. Городской, 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а; Набережная Дрейера, 64;
с 9:00 до 17:00 - ул. Каминского, 31, 41; ул. Пушкинская, 27, 28, 28-а, 33; ул. Ф. Энгельса, 30, 34, 54, 74, 77, 77-а; пр-т Ленина, 107; ул. Станиславского, 4-а, 6, 10-б, 20; ул. Н. Неман, 20-36 (чётн.), 27, 29, 29-а, 33, 34-а; ул. Галкина, 239-261 (нечётн.), 276-288 (чётн.); ул. Токарева, 37; Мясново: ул. В. Краснослободская, 31-59 (нечётн.), 46-72 (чётн.), 50-а, 61-а, 61-б; ул. Планерная, 2, 35, 35-а; пер. Клинской, 33-43 (нечётн.), 60-42 (чётн.), 35/1, 35/2, 37-а, 39-б; ул. Воздухофлотская, 11-17 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 17-а; ул. Н. Краснослободская, 2-е; ул. Демонстрации, 148-158 (чётн.), 149-181 (нечётн.), 162, 162-а, 164, 169-а, 171-а, 173-а, 173-б, 173-в, 177-а, 187, 189;
с 10:00 до 13:00 - пр-зд Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5; ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.); ул. Чехова, 1, 2; ул. З. Космедемьянской, 4-8; пер. Тульский, 12.