В митинге у памятника «Косогорцам, павшим в боях за Родину» приняла участие Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева приняла участие в митинге у памятника «Косогорцам, павшим в боях за Родину».

Обращаясь к присутствующим, мэр Тулы отметила, что 22 июня – одна из самых трагических дат в истории нашей страны.

В День памяти и скорби депутаты Тульской городской Думы приняли участие в митингах и возложениях цветов

– Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для народа, но наши предки проявили сплоченность, бесконечную преданность Родине, готовность к ратным и трудовым подвигам ради свободы и мира на земле. Жители Косой Горы внесли большой вклад в Победу. В 1941 году косогорцы первыми встретили немецких захватчиков на подступах к Туле. Оккупация поселка длилась полтора месяца. Более 550 жителей погибли на полях сражений. Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом земляков, отстоявших свободу и независимость Отечества, – подчеркнула мэр. – Сегодня Россия встала на борьбу с возродившимся нацизмом. Наши военнослужащие – кадровые военные, мобилизованные, контрактники героически защищают Отечество, участвуя в спецоперации. Они вписывают в летопись боевой славы Родины новые подвиги. Делают все, чтобы наша страна была сильным и суверенным государством.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов вместе с туляками почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны

В 12.15 косогорцы присоединились к Всероссийской акции «Минута молчания» и почтили память погибших. К мемориалу возложили цветы.

Затем участники митинга зажгли лампады от Вечного огня и пронесли их по улицам поселка до аллеи «Бессмертного полка» в сквере Воинской славы.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов и депутаты-единороссы Сергей Кожевнинов, Ирина Рублевская, Надежда Козьякова и другие вместе с туляками почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятникам и мемориалам в своих избирательных округах.

В День памяти и скорби депутаты Тульской городской Думы приняли участие в митингах и возложениях цветов

"Свеча памяти"

Также в ночь с 21 на 22 июня в областной столице прошла Всероссийская акция «Свеча памяти». По традиции на рассвете в 4 часа утра туляки собрались на площади Победы почтить бессмертный подвиг героев. Участие в акции приняли Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева и Евгений Смолянинов, депутаты Тульской городской Думы Никита Бурвиков, Инна Шевелева, Ольга Фадеева, Олег Погорелов, Александр Маринков, Владимир Глазков, Дмитрий Шишкин.