Новым спонсором тульского Арсенала станет «Роснефть» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Новым спонсором тульского «Арсенала» станет «Роснефть». Об этом сообщает издание Metaratings.ru.

Так, губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал соглашение с данной компанией в ходе Петербургского международного экономического форума.

По предварительной информации, бюджет клуба в новом сезоне составит около 400 миллионов рублей. «Роснефть» уже спонсировала тульский «Арсенал в 2019 году, когда оружейники участвовали в еврокубках.

Напомним, 1 июня Чемезов открыто объявил о прекращении поддержки тульского «Арсенала». При этом глава «Ростеха» отметил, что команда оружейников вышла из РПЛ, а для корпорации важен бренд, и они хотят, чтобы их эмблему носили команды, которые играют в Премьер-лиги.