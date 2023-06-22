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Спорт22 июня 2023 10:27

Новым спонсором тульского Арсенала станет «Роснефть»

Бюджет клуба в новом сезона составит около 400 миллионов рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Новым спонсором тульского Арсенала станет «Роснефть»

Новым спонсором тульского Арсенала станет «Роснефть»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Новым спонсором тульского «Арсенала» станет «Роснефть». Об этом сообщает издание Metaratings.ru.

Так, губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал соглашение с данной компанией в ходе Петербургского международного экономического форума.

По предварительной информации, бюджет клуба в новом сезоне составит около 400 миллионов рублей. «Роснефть» уже спонсировала тульский «Арсенал в 2019 году, когда оружейники участвовали в еврокубках.

Напомним, 1 июня Чемезов открыто объявил о прекращении поддержки тульского «Арсенала». При этом глава «Ростеха» отметил, что команда оружейников вышла из РПЛ, а для корпорации важен бренд, и они хотят, чтобы их эмблему носили команды, которые играют в Премьер-лиги.

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