Николай Воробьев: Важно помнить, какой ценой завоёвывается мир и свобода

Рассвет 22 июня в Туле начался с традиционной патриотической акции «Свеча памяти»

Рассвет 22 июня в Туле начался с традиционной патриотической акции «Свеча памяти». Она прошла на площади Победы, где жители города-героя вместе со всей страной вспоминали жертв Великой Отечественной войны.

Многие пришли на площадь семьями, вместе с детьми. Некоторые принесли портреты акции «Бессмертный полк», ведь нет в нашей стране такой семьи, где не памятен был свой герой.

Акция организована при участии молодежной общественной организации «Клуб исторической реконструкции «Дружина «Авега», администрации Тулы, партии «Единая Россия», ее депутатского корпуса и сторонников, активистов «Молодой Гвардии», «Волонтеров Победы», Народного фронта и других общественных организаций.

Всего в памятном мероприятии приняли участие более полутора тысяч человек

Всего в памятном мероприятии приняли участие более полутора тысяч человек. Среди них: секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев, заместитель председателя правительства области Ольга Гремякова, глава муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева, руководитель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!» Елена Шмелева, руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов, лидер регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Бурвиков, депутаты областного парламента, городской думы, представители правоохранительных органов, образовательных учреждений, регионального исполкома партии и региональной общественной приемной «Единой России».

По традиции перед церемонией установки свечей и возложения цветов по площади Победы прошагала утренняя смена почетного караула Поста №1. Звучали военные и патриотические песни, у Вечного огня была исполнена хореографическая композиция, символизирующая белых журавлей.

– Ежегодно туляки собираются в этом святом для всех нас месте – на площади Победы, – отметил Николай Воробьев. – Здесь проходил передний край обороны Тулы, вместе с военными сражались тульские рабочие, защищая свой город. Именно благодаря им Тула впоследствии и получила звание Героя. Спустя десятилетия, к сожалению, фашизм вновь поднял голову на Украине. В стране, где в Великую Отечественную наши предки единым народом сражались с нацистами. Они отдали свои жизни за то, чтобы будущие поколения жили в счастливой и свободной стране. Так и было до 2014 года, когда начались обстрелы Донбасса, начали гибнуть мирные люди. Россия вновь встала на защиту своего народа. И вновь совершают подвиги наши воины, внуки тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Я уверен, что победа будет за нами, мы отстоим правду и справедливость, а самое главное – мир на нашей земле.

Участники акции поставили лампады с зажженными свечами к Вечному огню и стелам городов-героев, возложили венки и цветы. А в 4 часа утра почтили память павших героев минутой молчания.

«Огненная картина войны»

Вечером 21 июня, в канун 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны на площади Победы в городе-герое Тула организована акция с участием представителей «Единой России», депутатов, «Молодой Гвардии», движения «Волонтеры Победы», юнармейцев, сотрудников регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области. Организаторами выступили молодежная общественная организация «Клуб исторической реконструкции «Дружина «Авега», администрация Тулы.

Акция организована при участии молодежной общественной организации «Клуб исторической реконструкции «Дружина «Авега», администрации Тулы, партии «Единая Россия», ее депутатского корпуса и сторонников, активистов «Молодой Гвардии», «Волонтеров Победы» и др

– «Огненные картины войны» – патриотическая акция, предваряющая традиционную «Свечу памяти», – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. – В этом году такие светящиеся картины, созданные из зажженных лампад, появятся по всей стране в память о жертвах фашизма, о погибших участниках СВО и всех пострадавших от рук киевского режима. Мы склоняем головы перед их подвигом и мужеством, перед судьбами и жизнями, оборванными в результате злодеяний неонацистов. Важно помнить, какой ценой завоёвывается мир и свобода. Мы чтим эту память и передаем ее через поколения».

Одну из самых больших «Огненных картин» зажгут в Волгограде у Мамаева Кургана. Для её создания привезут частицы Вечного огня из всех городов-героев, в том числе и из Тульской области.

В 22 часа на площади Победы, где возвышается мемориал героическим защитникам Тулы и горит Вечный огонь, зажглась «Огненная картина войны».

В канун Дня памяти и скорби в Туле из 13 тысяч свечей создана «Огненная картина войны»

Работы по ее созданию начались в 8 часов утра. Макет рисовала тульская художница Екатерина Миронова. С 18 часов более 30 активистов приступили к выкладыванию лампад по нанесенным на асфальт линиям будущей картины. Она состоит из 13 тысяч свечей и представляет собой изображение воина-защитника, олицетворяющего город-герой Тулу, и надпись «Тула помнит!».