Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами семерых туляков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семерых туляков государственными наградами. Соответствующий документ был опубликован 21 июня на официальном портале правовой информации.

Так, звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено директору по производственным вопросам ООО «Нива» Николаю Аблову и главному агроному ООО «Победитель» Олегу Борисову.

Заслуженным работником соцзащиты населения РФ стала воспитатель «Головеньковского детского дома-интерната» Ирина Шишкова.

Также гендиректор ООО «Авиаген» Валерий Стародубцев, аудитор Счетной палаты Марина Титова, председатель Счетной палаты Тульской области Владимир Юдин и завотделением соцобслуживания на дому комплексного центра соцобслуживания населения №1 Валентина Береговая награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Помимо этого, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность благодарность президента РФ объявлена коллективу «Тульского государственного музея оружия».