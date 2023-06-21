22 июня без электричества в Туле останутся жители поселка Мясново, Заречья и центра города Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - пер. Городской, 15, 15-а, 15-б, 17; ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 14-42 (чётн.), 34-а; ул. Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.); ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 38-68 (чётн.); ул. Леваневского, 11-35 (нечётн.), 8-26 (чётн.), 23-а; пр-зд Рабочий, 1-27 (нечётн.); ул. Станиславского, 32-58 (чётн.), 41, 59;

с 9:00 до 17:00 - ул. Фрунзе, 2; ул. Литейная, 24, 24-а; ул. Герцена, 26; п. Угольный: ул. Шоссейная, 1, 2, 2-а, 4; п. Южный: ул. Шпахтёрская, 49, 49-а, 49-б; ул. Подгорная, 1-б, 9; ул. М. Тореза, 12, 14, 14-в, 16; ул. Коксовая, 3-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 4-аул. Бабякина, 2-12 (чётн.); ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.); ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Коксовая, 1, 2; ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а, 8-а, 8-б; ул. Подъёмная, 1-13 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Волкова, 21-37, 31-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.); ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.); ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21; ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 2-а, 3-а, 10; ул. Глеба Успенского, 2-18, 22-48 (чётн.), 3-47 (нечётн.), 4/1, 6-б, 6-б/1, 6-б/2, 10/1, 10/2, 12/1, 30-а, 31-а, 31-б, 31/1, 35/1, 38-а, 43-а, 43-б; Хлебная пл., 19/2; ул. Пушкинская, 1; Мясново: ул. Чмутова, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 129, 133-а, 135-а, 135-б, 137-а, 137-в, 147-а, 147-б, 204, 206, 208, 170-а; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 2-и, 2-з, 2-к; 14-й пр-зд, 1;

с 9:30 до 14:00 - ул. Союзная, 1; ул. Революции, 2, 4, 5; ул. Советская, 17, 19, 23, 23-е, 23-в, 23-б; пер. Денисовский, 4, 6, 8.