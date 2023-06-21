В вузах Тульской области стартовала приемная кампания Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области, помимо Тульского государственного университета и Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, действует еще пять филиалов федеральных вузов - НИ РХТУ имени Д.И. Менделеева, Финансовый университет при Правительстве РФ, РАНХиГС при Президенте РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова и Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). Также в регионе пять негосударственных вузов.

В этом году в высших учебных заведениях региона доступно 3160 бюджетных мест. Из важных изменений условий поступления, в 2023 года в заявлении о поступлении абитуриент может указать пять разных направлений. До 25 июля специальности и приоритеты можно менять. Поступающий на бюджетные места будет зачислен в соответствии с наиболее высоким приоритетом, по которому он проходит по конкурсу.

Так, абитуриентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого ждут 27 новых направлений подготовки: от анализа данных и разработки цифрового образовательного контента до изучения китайского языка, медиакоммуникаций и организации работы с молодежью.

ТулГУ предлагает ряд технологических направлений, среди которых машиностроительные и информационные, а также специальность «Педиатрия». Совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова университет реализует Программы «Химическая технология», «Технология композиционных и функциональных материалов», «Искусственный интеллект в кибербезопасности».

Прием документов на очную форму обучения завершается 25 июля.