Защитник тульского «Арсенала» Данила Степанов будет играть за «Химки» Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» и «Химки» договорились о трансфере в подмосковный клуб левого защитника Данилы Степанова. 23-летний игрок подпишет с красно-черными контракт на три года.

Данил Степанов присоединился к тульскому «Арсеналу» на правах аренды летом 2021 года. Спустя полгода левого защитника выкупили у казанского «Рубина» за 400 тысяч евро. В минувшем сезоне он, пропустив несколько месяцев из-за травмы, провел в Первой лиге 13 матчей. Всего Степанов провел за «Арсенал» 44 игры, в которых забил один гол и отдал 4 результативные передачи.

Ранее московское «Торпедо» выкупило Ираклия Манелова во второй части сезона-2022/23 20-летний нападающий провел в составе «Арсенала» на правах аренды. Всего в минувшем сезоне Ираклий Манелов провел 24 матча в Первой лиге, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Также на его счету девять матчей в РПЛ.

Согласно сайту Transfermarkt на контрактах в тульском клубе до 30 июня остаются все игроки. По предварительной информации, продленными в клубе остались 4 игрока — Хабибов, Яковлев, Кайнов и легендарный Деспотович.