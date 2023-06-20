Николай Воробьев: «Фонд «Защитники Отечества» – это дом, где искренне заботятся о людях» Фото: материалы пресс-служб

Сегодня у Лилии первый рабочий день в тульском филиале фонда «Защитники Отечества». Она здесь человек не случайный. Уроженка Луганска, эта молодая женщина с 2014 года была в ополчении, защищая родной край. Ее семья прошла через многие испытания, и вот уже несколько лет они живут в Туле.

В фонд Лилия в свое время пришла как обычный посетитель, нашла здесь поддержку, а теперь и работу. Будет помогать тем, кого в силу собственного жизненного опыта понимает лучше многих.

По словам руководителя тульского филиала фонда «Защитники Отечества» Анны Домченко, основа коллектива – именно такие люди, участники специальной военной операции, члены их семей, защитники Донбасса. Они не просто работают вместе, но и создают атмосферу взаимопонимания, доверия и поддержки, которую ощущаешь, пожалуй, только в кругу самых близких людей.

Отметили это сегодня и председатель областной Думы Николай Воробьев, и его первый заместитель Марина Левина.

– Это не просто фонд, это настоящий Дом, где заботятся о людях, помогают решать проблемы, – сказал Николай Юрьевич. – Благодаря фонду не нужно проходить десятки разных ведомств, можно по принципу «одного окна» получить юридическую консультацию, психологическую поддержку, решить вопросы медицинской помощи, трудоустройства и многие другие. И встречают здесь каждого человека с искренним участием. На мой взгляд, наш Президент именно такими и задумывал центры для защитников Отечества. Указ Президента России Владимира Путина о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» был подписан 3 апреля 2023 года. 31 мая 2023 года начал работу тульский филиал. Для отработки механизма его функционирования, конечно, потребуется время, и депутаты готовы помогать всем, чем нужно.

В числе актуальных потребностей – многофункциональное устройство и ноутбуки. Николай Воробьев обещал, что в ближайшее время передаст их в филиал фонда.

А еще Николай Юрьевич предложил создать здесь условия для общения посетителей, своего рода клуб, где за чаепитием можно будет провести время, поговорить. Для этой цели отлично подойдет небольшой конференц-зал, который уже сейчас оборудован не по офисному комфортно и уютно. Анна Домченко с благодарностью идею поддержала.