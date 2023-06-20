21 июня без электричества в Туле останутся жители деревни Ивановка, Заречья и центра города
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Токарева, 86-а, 86-б; ул. Железнодорожная, 38-а; ул. Литейная, 119-133 (нечётн.); ул. Дульная, 3-51 (нечётн.), 2-68 (чётн.), 7-а, 9-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б; ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.), 203-а; ул. Курская, 20-в, 22-б; Ивановка: ул. Низинная, 9-а, 11-а, 13-а, 15-а, 15-б, 17-б, 25, 27, 29, 35; ул. Заречная, 5-а, 9-а, 11-а, 17, 19-а;
с 9:30 до 14:00 - ул. Советская, 15, 17, 17-б, 23; ул. Союзная, 1, 3, 4, 6; пер. Денисовский, 12.