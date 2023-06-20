В Тульской области завершился основной период ЕГЭ-2023 Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области завершился основной экзамен ЕГЭ-2023. 19 и 20 июня выпускники сдавали последний экзамен по информатике, который проходил в компьютерной форме.

По информации регионального министерства образования, ЕГЭ по данному предмету писали 1022 человека из Тульской области. В этом году информатика заняла второе место по популярности среди предметов по выбору.

На данный момент результаты экзаменов известны по географии, литературе, химии, русскому языку, математике, физике и истории. Узнать свои баллы по информатике школьники смогут не позднее 5 июля.

Напомним, выпускница Ефремовского физико-математического лицея сдала на высшие баллы ЕГЭ по двум предметам — профильной математике и физике. Девушка получила по 100 баллов за каждый их них.