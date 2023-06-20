21 июня в Туле будет организована бесплатная раздача воды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 8:00 21 июня до 8:00 22 июня в Пролетарском округе Тулы полностью отключат водоснабжение за исключением кварталов, ограниченных улицами Каракозова, Осташева, К.Маркса, Приупской от трамвайного депо до 2-го проезда Металлургов.

Связано это с проведением плановых профилактических работ, которые пройдут на Медвенско-Осетровском водозаборе по подготовке к работе в зимних условиях 2023-2024гг. После окончания работ возможно временное ухудшение качества по мутности и содержанию железа.

По информации пресс-службы администрации города, для граждан будет организована бесплатная раздача питьевой воды по следующим адресам:

Место выдачи воды из автомобилей

- улица Кутузова, 22 (с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00);

- улица Пролетарская, 22 (с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00);

- улица Металлургов, 65 (с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00);

- улица Металлургов, 22 (с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00);

- улица Поленова, 35 (с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00);

- улица Вильямса, 32 (с 12:00 до 13:00, с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00);

- улица Ю. Фучика, 24 (с 13:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00);

- улица Кутузова, 45 (с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 18:00);

- улица Хворостухина, 3 (с 14:30 до 16:30 и с 18:30 до 20:00);

- улица Металлургов, 87 (с 14:00 до 18:00);

Выдача питьевой воды из киосков с 9:00 до 21:00

- улица Вильямса, 22а;

- улица Вильямса, 6;

- улица Хворостухина, 11;

- улица Хворостухина, 29;

- улица Шухова, 2/1;

- улица Металлургов, 49а;

- улица Дементьева, 34.