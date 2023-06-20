Строительный блок правительства Тульской области будет курировать Дмитрий Миляев
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Тульская область направит заявку в федеральное правительство на расширение ОЭЗ «Узловая». Это потребует максимальной вовлеченности и полного контроля со стороны председателя Правительства Тульской области Вячеслава Федорищева. Повышается нагрузка и на сферу строительства, появляются новые проекты и задачи.
В связи с этим принято решение, что курировать строительный блок будет первый заместитель Губернатора Дмитрий Миляев.
В зоне ответственности куратора – повышение эффективности бюджетной политики Тульской области, а также привлечение инвестиций.