Строительный блок правительства Тульской области будет курировать Дмитрий Миляев Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульская область направит заявку в федеральное правительство на расширение ОЭЗ «Узловая». Это потребует максимальной вовлеченности и полного контроля со стороны председателя Правительства Тульской области Вячеслава Федорищева. Повышается нагрузка и на сферу строительства, появляются новые проекты и задачи.

В связи с этим принято решение, что курировать строительный блок будет первый заместитель Губернатора Дмитрий Миляев.

В зоне ответственности куратора – повышение эффективности бюджетной политики Тульской области, а также привлечение инвестиций.