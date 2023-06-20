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Общество20 июня 2023 6:28

Строительный блок правительства Тульской области будет курировать Дмитрий Миляев

Ранее стройблок курировал Вячеслав Федорищев
Игорь КОПЫТОВ
Строительный блок правительства Тульской области будет курировать Дмитрий Миляев

Строительный блок правительства Тульской области будет курировать Дмитрий Миляев

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульская область направит заявку в федеральное правительство на расширение ОЭЗ «Узловая». Это потребует максимальной вовлеченности и полного контроля со стороны председателя Правительства Тульской области Вячеслава Федорищева. Повышается нагрузка и на сферу строительства, появляются новые проекты и задачи.

В связи с этим принято решение, что курировать строительный блок будет первый заместитель Губернатора Дмитрий Миляев.

В зоне ответственности куратора – повышение эффективности бюджетной политики Тульской области, а также привлечение инвестиций.

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