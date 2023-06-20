«Новомосковский газобетон» - строим будущее уже сегодня

В мае этого года "Новомосковский газобетон" отметил свой первый год работы.

В мае завод отметил свой первый год работы. Организатором открытия в Новомосковске новой линии по производству газобетона выступила компания ЗАО «Химсервис» им. А. А. Зорина – в следующем году предприятию исполнится 30 лет. Авторитет и опыт «Химсервиса» стали одним из важных составляющих успеха нового производства.

- Весь этот год, не смотря на внешние обстоятельства, мы уверенно шли по пути стремительного развития, - говорит Вадим Терехов, генеральный директор ЗАО «Химсервис». – Работали на результат, и он есть! Производство, запущенное в мае 2022-го, за короткий срок обеспечило потребности Тульской области в этом востребованном на рынке строительном материале.

- Газобетон удерживает позиции одного из самых выгодных и надежных строительных материалов…

- Так и есть, и мы это знали, когда открывали новую линию по его производству. Популярность газобетона только растет. Это и понятно: он стоек к перепадам температуры, экологичен, не требует регулярной противогрибковой обработки.

А его технологические преимущества позволяют отказаться от монолитного каркаса и от утепления, при этом добиваясь энергоэффективных показателей стен. Так возникает экономия при строительстве и при эксплуатации здания.

Производство за короткий срок обеспечило потребности Тульской области в газобетоне.

- Газобетонные блоки подходят не только для строительства частных домов?

- Конечно, их можно использовать и для возведения внутренних перегородок, внешних стен в монолитном строительстве. Поэтому среди наших клиентов много юридических лиц. Нельзя не упомянуть и про качество нашей продукции. Высокотехнологичная производственная линия в Новомосковске обеспечивает высокое качество производимого газобетона. Газобетонные блоки, армированные стекловолокном, сертифицированы, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 21520-89. Пористая структура газобетона обеспечивает высокую звуко- и теплоизоляцию, а идеальная геометрия блоков – минимальные затраты на последующую отделку стен.

- Каковы планы на 2023 год?

- Дальнейшее увеличение мощности нового производства, выход в соседние регионы, расширение географии поставок.

Спрос на новомосковский газобетон сегодня обеспечен со всех сторон: с одной стороны, это наши постоянные клиенты, те, кто уже успели оценить качество новомосковского газобетона в работе. С другой стороны, фиксируем заметный приток новых клиентов, причем не только из Тулы и Тульской области, но и из соседних регионов. Много клиентов приходят к нам после того, как увидят на нашем сайте н-газобетон.рф специальный раздел с проектами домов из газобетона. Сейчас любой проект дома стоит денег, а мы предлагаем эту услугу как бонус. Достаточно приобрести у нас строительный материал.

На сайте предприятия есть специальный раздел с проектами домов из газобетона.

- Качество газобетона высокое, а цена?

- Я бы сказал, что мы находимся в среднем ценовом сегменте, цена на продукцию вполне приемлемая. Высокий спрос говорит о том, что наша ценовая политика является грамотной, рассчитанной на разные категории потребителей. Мы изначально планировали работать на потребности всех сегментов рынка: наша продукция востребована и среди частных домостроителей, и среди крупных оптовых заказчиков, в том числе строительных магазинов.

Сейчас, на пике строительного сезона, есть отличная возможность воспользоваться выгодным предложением: купить газобетон по специальной цене от 6 000 рублей за 1 м3 + дополнительная скидка в зависимости от объема покупки. Информация про это предложение есть на нашем сайте.

Мы предусмотрели желание клиента совершить покупку оперативно и удобно. На сайте это можно сделать в несколько кликов, выбрав размер блоков, их количество и способ доставки. После чего останется только оплатить – по счету или QR-коду. Возможна предварительная профессиональная консультация с нашим специалистом. Уверен, что после нее у клиента не останется сомнений в выборе нашей продукции.

«Новомосковский газобетон»:

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