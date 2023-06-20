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Происшествия20 июня 2023 6:16

Следком инициировал проверку после падения четырехлетней девочки из окна дома в Узловой

Всего с начала 2023 года зафиксированы четыре сообщения о падении детей из окон
Игорь КОПЫТОВ
Следком инициировал проверку после падения четырехлетней девочки из окна дома в Узловой

Следком инициировал проверку после падения четырехлетней девочки из окна дома в Узловой

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

17 июня около 16 часов четырехлетняя девочка выпал с высоты третьего этажа из окна на улице Энгельса в Узловой. По данным следственного управления СК по Тульской области, в момент падения мама девочки отлучилась.

Предположительно, когда женщина вышла из комнаты, девочка забралась на табуретку и упала из окна. Семья, в которой растет девочка, благополучная. Сейчас ребенок находится в больнице с переломами и ушибами. Жизни девочки ничто не угрожает.

Сейчас следователями СК проводятся все необходимые действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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