Следком инициировал проверку после падения четырехлетней девочки из окна дома в Узловой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

17 июня около 16 часов четырехлетняя девочка выпал с высоты третьего этажа из окна на улице Энгельса в Узловой. По данным следственного управления СК по Тульской области, в момент падения мама девочки отлучилась.

Предположительно, когда женщина вышла из комнаты, девочка забралась на табуретку и упала из окна. Семья, в которой растет девочка, благополучная. Сейчас ребенок находится в больнице с переломами и ушибами. Жизни девочки ничто не угрожает.

Сейчас следователями СК проводятся все необходимые действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.