В Донском на водоеме в парке «АкваДон» утонул 13-летний мальчик Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 19 июня, на водоеме парка культуры и отдыха «АкваДон» в Донском утонул 13-летний юноша. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы и спасатели. Также прокуратура проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасное пребывание граждан на объекте.

По итогам будет дана правовая оценка надлежащему состоянию водоема и действиям лиц, уполномоченных на принятие мер по спасению людей. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер.