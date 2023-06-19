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Происшествия19 июня 2023 13:45

В Донском на водоеме в парке «АкваДон» утонул 13-летний мальчик

Прокуратура проводит проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
В Донском на водоеме в парке «АкваДон» утонул 13-летний мальчик

В Донском на водоеме в парке «АкваДон» утонул 13-летний мальчик

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 19 июня, на водоеме парка культуры и отдыха «АкваДон» в Донском утонул 13-летний юноша. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы и спасатели. Также прокуратура проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасное пребывание граждан на объекте.

По итогам будет дана правовая оценка надлежащему состоянию водоема и действиям лиц, уполномоченных на принятие мер по спасению людей. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер.

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