20 июня без электричества в Туле останутся жители 38-квартала, Заречья и центра города Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00 - ул. Фрунзе, 2; ул. М. Тореза, 12, 14, 14-в, 16; пер. Репина, 1-9 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Огарёва, 2-24 (чётн.); ул. Кислородная, 1-27; ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 13-41 (нечётн.), 44-а; ул. Репина, 2-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.), 8-а; ул. Газовая, 24; ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-262 (чётн.), 252-а, 238-а, 251-а, 253-а; ул. Курковая, 76-86 (чётн.); ул. Пирогова 31-35 (нечётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 46; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-66 (чётн.), 49-55 (нечётн.); пр-т Ленина, 49; ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21; ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 2-а, 3-а, 10; ул. Глеба Успенского, 2-18, 22-48 (чётн.), 3-47 (нечётн.), 4/1, 6-б, 6-б/1, 6-б/2, 10/1, 10/2, 12/1, 30-а, 31-а, 31-б;

с 9:30 до 14:00 - ул. Галкина, 9-а, 10, 12; ул. Октябрьская, 15; ул. Литейная, 4;

с 11:00 до 17:00 - ул. Демидовская, 70-а, 70 к.2, 72, 72-а; ул. М. Горького, 7, 7-а; ул. Рязанская, 5-б; ул. Мира, 11; ул. Революции, 12, 31/1, 35/1, 38-а, 43-а, 43-б; Хлебная пл., 19/2; ул. Пушкинская, 1.