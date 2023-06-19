Подписано соглашение о сотрудничестве ЕвроХим с Правительством Тульской области Фото: материалы пресс-служб

На прошедшем ПМЭФ-2023 достигнута договоренность о планах реализации в городе Новомосковск двух инвестиционных проектов ЕвроХима общей оценочной стоимостью около 27 миллиардов рублей.

Предметом подписанного соглашения является сотрудничество по реализации на предприятиях ЕвроХима в Тульской области (НАК «Азот» и Новомосковский «Хлор») проектов, связанных со строительством нового производства хлората натрия и перекиси водорода на базе Новомосковского «Хлора», который позволит осуществить импортозамещение, необходимое для отечественной целлюлозно-бумажной промышленности, а также модернизации, реконструкции и строительства объектов электро- и теплоснабжения Новомосковской ГРЭС с переключением генерирующих мощностей на внутреннюю электрическую сеть завода, что обеспечит стабильное снабжение теплом жилой сектор Новомосковска.

Со стороны Правительства Тульской области будет оказано необходимое содействие по государственной поддержке реализации инвестиционных проектов компании ЕвроХим, предоставлении налоговых льгот.