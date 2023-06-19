В Узловой трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В субботу, 17 июня, в городе Узловая Тульской области трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа, пока ей мать находилась в туалете. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе.

По информации регионального министерства здравоохранения, скорая помощь приехала на место спустя 14 минут. Ребенка госпитализировали в Новомосковскую больницу. У девочки диагностировали перелом бедра, ушибы и черепно-мозговая травма. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.

Напомним, 17 июня в Туле на улице Максима Горького четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Его госпитализировали в детскую областную больницу.